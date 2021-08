Tras reconocer que son cerca de 10 mil las escuelas vandalizadas en el país, de las cuales, aseguró, 5 mil ya han sido atendidas con el programa La Escuela es Nuestra, agregó que el acuerdo contempla no solamente los protocolos de salud, también lo referente a la organización de las actividades escolares, como la jornada de limpieza de las escuelas.

Sí vamos a regresar, pero en donde haya condiciones para hacerlo, donde no existan, tendremos que esperar , afimaron secretarios de Educación locales, quienes llamaron a no politizar la vuelta a clases, tras concluir la LIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Agregó que la SEP elaboró guías operativas que se van a trabajar con los CPSE y los comités técnicos escolares, quienes determinarán su plan. Serán los que definan si a la escuela van 5 o 10 alumnos, si van por la mañana o por la tarde, porque cada municipio y cada estado tienen circunstancias distintas .

En el caso de Guerrero, dijo, en Acapulco no vamos a abrir de forma inmediata (las escuelas), porque ahí estamos en rojo, pero tenemos más de 50 municipios que están en amarillo, y no porque unos no vayan a trabajar se va a generalizar .

Otro de los temas expuestos fue el deterioro de la infraestructura escolar y los problemas en el acceso a servicios básicos, como agua potable y luz. Entre los acuerdos, aseguraron, está el compromiso de la SEP de que se harán los diagnósticos por plantel, así como fortalecer los modelos de educación a distancia y el uso de tecnologías.

En tanto, el senador de Morena e integrante del magisterio, Elí César Cervantes, expresó su desacuerdo con que, en uno de los momentos más álgidos de la pandemia, se regrese a clases presenciales .