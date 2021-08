Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 14 de agosto de 2021, p. 5

Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe , afirmó el presidente Andrés manuel López Obrador al encabezar la ceremonia con la cual entró en operación la restructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la designación del primer comandante del Ejército mexicano.

El mandatario agregó que no se ha militarizado el país, porque no se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en actividades represivas o violatorias de los derechos humanos .

Lo anterior durante el acto realizado en el Campo Militar Marte, en donde pasó revista a tropas militares con motivo de la entrada en funciones de la Comandancia del Ejército mexicano, en el cual anunció que si el Poder Legislativo lo aprueba, se realizarán modificaciones legales que permitan que la Guardia Nacional se una a la Sedena, como lo establece el proyecto integral de restructuración de la Defensa Nacional, que fue dado a conocer por La Jornada en julio pasado.

Reconoce apoyo

El Presidente se refirió a la importancia que tiene la restructuración de la Sedena y lo que ha implicado para su gobierno la colaboración militar: “sin la ayuda de las fuerzas armadas no podíamos haber realizado la reconstrucción o terminación de hospitales que los gobiernos corruptos o neoliberales dejaron a medias.