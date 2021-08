P

regunta la lectoría por qué México SA (12 de agosto) no incluyó a Enrique Alfaro entre los mandatarios estatales que más endeudan a sus representados , y no lo hizo porque la queja presidencial del pasado miércoles ( no manejaron adecuadamente sus fondos y no tienen para pagar las nóminas ) se centró en los 15 gobernadores que en breve concluirán sus respectivos mandatos y serán relevados por los ganadores en los comicios del 6 de junio.

Pero, a petición del respetable, va la información del susodicho: durante su estancia en palacio de gobierno (los datos van de diciembre de 2018 al primer trimestre de 2021) Enrique Alfaro ha incrementado en 9 mil 310 millones de pesos (30%) el de por sí abultado débito estatal, para un saldo de 36 mil 433 millones, todos, desde luego, cargados a las espaldas de los jaliscienses.

Con ello, el gobernador de Jalisco ocupa el segundo lugar nacional, solo después de El Bronco, en lo que a incremento de deuda estatal se refiere, aunque es preciso detallar que el regiomontano aumentó el adeudo de Nuevo León (más de 19 mil millones) en seis años, y el voraz tapatío lo ha hecho en sólo dos, de forma que si mantiene ese ritmo, al final de su sexenio el débito podría reportar un crecimiento cercano a 25 mil millones de pesos. Mientras, a cada jalisciense le han cargado 4 mil 400 pesos, en vías de empeorar.

Bien lo dice el presidente López Obrador: a los estados de la República “se les han entregado puntualmente las participaciones (federales) en todos los casos; es más, se les dieron hasta por adelantado, al grado de que ahora que hay problemas en algunas entidades donde hay cambios, los (gobernadores) que van a entrar están planteando que ‘ya no les entreguen todo (a los que se van), porque no nos va a quedar nada’, pues hay casos en los que se dio por adelantado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco”.