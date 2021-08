Hay varias versiones de Isn’t it a Pity, de las cuales nos quedamos con la más lenta y nos parece mejor que la que dejaron en el disco oficial, como suele suceder cuando se publican materiales inéditos. Es como si de pronto aparecieran textos con versiones diferentes de, digamos, Hamlet, de William Shakespeare, o del Ulysses, de James Joyce, o de Una habitación propia de Virginia Woolf y como lectores decidiéramos que nos gusta más el destino que dieron a sus personajes en las versiones que sus autores decidieron no publicar.

Así sucede con los materiales de la versión conmemorativa de All Things Must Pass, la obra maestra de George Harrison.

Y hablando de obras maestras, en las sesiones jam participaron legiones de músicos: además de los mencionados Ringo Starr y Eric Clapton: Billy Preston, Dave Mason, Peter Frampton, Gary Wright, Gary Brooker, Alan White, entre otros muchos.

Pero entre esos muchos estaban miembros de bandas señeras, como Badfinger, y también los músicos que después juntó Eric Clapton para nombrarlos Derek and the Dominos y grabar a su vez su obra maestra: Layla and Another Assorted Love Songs.

El 5 de diciembre pasado, dedicamos el Disquero a festejar los 50 años del álbum All Things Must Pass y ahora que salió la edición conmemorativa hacemos revisión y recomendamos con júbilo la escucha de los nuevos cinco discos.

El repaso consiste en refrendar que este álbum significa el doctorado cum laude de George Harrison en su preparación espiritual, que inició a los 22 años de edad cuando se convirtió al visnuismo y se sumergió en los textos sagrados de los Vedas, los Upanishad Gita y el Bhagavata Purana.

Su mentor musical y espiritual, Ravi Shankar, le dio a leer, en el primer día de clases, el libro Yogananda: autobiografía de un yogui, y le hizo saber que hacer música no significa hacer cabriolas, que es distinto ser virtuoso a poseer el don supremo, que en términos técnicos se resume en el vocablo musicalidad y que el sentido de todo trabajo consiste en servir a los demás, dar a los demás, procurar el bien de los demás, y le dijo también Ravi Shankar a George Harrison que eso lo llevaría muy lejos en su interior, como se logra llegar muy lejos en el interior de cada uno con la práctica de la meditación , le dijo el maestro Shankar a su alumno Harrison.

Y por eso el título del disco podría traducirse como: Impermanencia , o bien: Todo es impermanente, ilusorio e insatisfactorio , frase que resume un precepto budista. All Things Must Pass:

Sunrise doesn’t last all

morning

A cloudburst doesn’t last all

day

Sunset doesn’t last all evening

A mind can blow those clouds

away

Versos que dibujan con poesía precisamente la práctica de la meditación. Una de las técnicas consiste en eso: cuando un pensamiento distrae la mente en la meditación, con una mano, simbólicamente, retiramos de nuestra mente esa nube y podemos continuar en el entrenamiento de la mente, en lograr aquietar la mente, que en eso consiste el viaje interior.

Y así, en los siguientes versos nos aconseja alejarnos de lo ilusorio, del cultivo de malas emociones (odiar, envidiar, buscar el daño del otro: en eso consiste el sufrimiento): tengan cuidado de la tristeza, eso daña, hiere, mata .

George Harrison consagró su vida a la belleza, abrió los oídos de muchas generaciones para que pudieran abrir los ojos a la belleza que nos rodea:

Some things take so long

But how do I explain

When not too many people

Can see we’re all the same

And because of all their tears

Their eyes can’t hope to see

The beauty that sorrounds

them

Isn’t it a pity?

Feliz viaje al interior, hermosa lectora, amable lector.

[email protected]