l 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud, establecido por Naciones Unidas para aumentar la consciencia sobre los problemas que afectan a los jóvenes y garantizar el bienestar humano y del planeta. Entre los múltiples desafíos se anticipa que no bastará con incrementar la producción de alimentos más saludables y sostenibles, sino que es necesaria la inclusión social, la atención de la salud, conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Hace falta garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, crear mecanismos para sumar a las nuevas generaciones en un gran movimiento colectivo que restaure el planeta y proteja la vida, importa además combatir la propagación de la desinformación en la red.

De acuerdo con la reciente Medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los últimos tres años el rezago educativo en México se mantuvo en niveles similares, al pasar de 19 a 19.2 por ciento. En el primer y segundo deciles de ingresos el rezago educativo presentó una disminución de 4.2 y 0.8 puntos porcentuales entre 2018 y 2020 respectivamente. Aumentó la inasistencia de la población de 16 a 21 años que aún no completa la educación media superior (EMS), lo cual puede relacionarse con la pandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reporta que en la última década el número de estudiantes se ha incrementado, al pasar de 34 millones, en 2010, a 37 millones, en 2020, alcanzando una cobertura cercana a 77 por ciento para este último año. La expresión de la histórica desigualdad se ve en las coberturas, para 2019 la cobertura en secundaria fue de 95.7 por ciento, la Ciudad de México superó en casi 24 puntos el promedio nacional; en cambio Chiapas, Campeche y Michoacán estuvieron por debajo hasta por 10 puntos. Esta desigualdad es más evidente en la movilidad social o cambio en la condición socioeconómica. La población que se encuentra en el estrato más bajo ha experimentado mayores avances de movilidad intergeneracional educativa, 30 por ciento de los hijos de padres sin escolaridad lograron estudiar hasta la secundaria, proporción que disminuye a 13 por ciento para la educación media superior y a 5 por ciento para la superior. El abandono escolar se situó en 4.2 por ciento para secundaria y 10.2 por ciento en EMS; en 2020 cerca de 307 mil jóvenes en secundaria y 525 mil en media superior interrumpieron sus estudios. Cuando los padres no tienen estudios, los jóvenes varones tienen mayores probabilidades (21 por ciento) de alcanzar estudios de EMS y superior que las mujeres (16 por ciento). Entre las personas hablantes de lengua indígena, 22 por ciento suele alcanzar la educación secundaria, en comparación con 28.8 por ciento de las no hablantes, proporción que disminuye a 9 por ciento en la educación media superior y a 6.2 en el nivel superior, frente a 23.2 y 23.1 por ciento de las personas no hablantes en estos niveles educativos, respectivamente ( Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación educativa en América Latina: La experiencia de adolescentes y jóvenes en México. Cepal, 2021).