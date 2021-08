C

on el clima sucede como con casi todos los temas: trascienden los datos menores, pero los realmente importantes quedan en la penumbra. Así, mediante abstracciones, pareciera que quienes habitamos el planeta somos igualmente responsables.

Días atrás el Panel Intergubernamental del Cambio Climático publicó su sexto informe. Dice que el aumento de la temperatura planetaria tendrá consecuencias sin precedentes , como sequías, inundaciones y olas de calor (https://bit.ly/2VK9LJD). El informe registra descensos continuados en el permafrost, la nieve, los glaciares y las capas de hielo del Ártico.

Un dato tremendo proviene de expertos que aseguran que la corriente del golfo, la principal masa marítima del Atlántico que lleva agua cálida de los trópicos hacia el norte, podría colapsar, pues se debilita de forma acelerada (https://bit.ly/3fSzVAD).

Hay muchos más datos para sumar, porque casi cada año surgen análisis que aseguran que el calentamiento nos lleva hacia varios abismos: climático, social y político. Quisiera hacer tres consideraciones.

1) No tengo la menor duda que los datos que aportan son verdaderos. Sin embargo, están escorados porque no dicen quiénes contaminan más, dónde viven y sufren las víctimas del cambio climático. En particular, los medios comerciales se empeñan en ocultar lo importante.

El Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo y, por tanto, el máximo emisor individual de gases de efecto invernadero (GEI), según el informe Costs of War ( Costos de la guerra), emitido por el Watson Institute de la Universidad de Brown, en noviembre de 2019 (https://bit.ly/3yD3Jso). El dato es archiconocido, pero cada vez que se emite una alerta sobre el calentamiento global, no se menciona quiénes son los grandes contaminadores.

En efecto, la emisión de GEI del Pentágono supera a los de muchas naciones industrializadas, como Dinamarca, Suecia y Portugal. Además, la guerra contra el terrorismo produjo, entre 2001 y 2018, mil 267 millones de toneladas métricas de GEI.

Un B-52 Stratofortress, el bombardero de largo alcance del Pentágono, consume tanto combustible en una hora de vuelo como el conductor de automóvil promedio en siete años (https://bit.ly/3jNKIx8).

2) Tras la difusión de estos estudios por los grandes medios, los políticos se muestran preocupados, los especialistas dicen algo, pero cada quien sigue con su vida sin más, con lo que vale preguntarse qué utilidad tienen los datos y las declaraciones de buenas intenciones, si no existe la menor disposición a modificar hábitos y formas de vida.