De igual forma, en el ámbito internacional, las invasiones, conquistas, hegemonías, guerras, todo eso también es anacrónico, eso de los bloqueos es medieval, es una agresión a las libertades, cuando lo que debe de prevalecer en el mundo es la fraternidad universal, no el quererse imponer por la fuerza .

Cuestionado durante su conferencia de prensa diaria sobre las acciones de espionaje que se atribuyen a El Yunque, y en las que se señala la participación de menores de edad, insistió que en caso de haber elementos suficientes, los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias, pero nosotros hemos optado más por alentar la participación ciudadana para hacer ver que todas esas acciones son signos de atraso, que son anacronismos, que ya no tienen que ver con la nueva realidad .

Los bloqueos entre países, así como las conquistas, hegemonías y guerras, son medievales y contrarios a las libertades , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. De igual forma, sostuvo que agrupaciones como El Yunque, conformado por organizaciones de ultraderecha, también son anacrónicas y no corresponden a la nueva realidad.

En la medida de que se informe sobre estas asociaciones secretas y sus fines, todo ese trabajo clandestino de mala fe , la gente va a estar más consciente, dijo López Obrador, por lo que llamó a socializar la información a la sociedad.

Lo comparó con dar a conocer la verdad sobre la guerra sucia, porque si no se conocen estos hechos, hasta los que participaron en esos actos, como los integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, llegan a sentirse héroes; existen y se reúnen, y se sienten héroes. Eso no debería ser motivo de orgullo , pero ser parte de grupos de este tipo, añadió, es algo de la prehistoria, es un signo de atraso .

El proceso democrático no se va a detener

No obstante, apuntó que en el caso de la postura de estas organizaciones contra la democracia, no debe preocuparnos mucho, porque el proceso democrático en México se echó a andar y no se va a detener .

Consideró que el país cuenta con un pueblo de avanzada por el nivel de concientización que ha alcanzado, por lo que es muy poco el analfabetismo político.