De hecho, a Morena y sus aliados les falta un solo voto en la Comisión Permanente para lograr la mayoría calificada necesaria para citar a dicho periodo extraordinario. Sin embargo, ayer las senadoras Claudia Ruiz Massieu (PRI) y Kenia López Rabadán (PAN) reiteraron que no darán sus votos para realizarlo.

Monreal insistió en que está en posibilidad de hacer el cambio a la iniciativa que se discutirá el próximo lunes en la reunión de la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos, junto con las propuestas de PAN y PRI. Insistió en que, aunque no será fácil, va a tratar de convencer a alguno de los partidos de oposición de que respalden llamar al extraordinario el próximo miércoles.

¿Estás de acuerdo en que el Presidente de la República electo para el periodo constitucional en curso continúe en el cargo hasta que concluyan su mandato? , es la nueva interrogante que se incluirá en el proyecto que presentó el pasado lunes ante la Comisión Permanente y a la que los ciudadanos deberán responder con un sí o un no.

Pese a que PRI, PAN y MC reiteraron que no votarán para que la Comisión Permanente cite a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la ley federal de revocación de mandato, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que tratará de buscar el consenso con las demás fuerzas políticas.

Igualmente, el coordinador de MC, Dante Delgado, expuso en conferencia de prensa que no aprobarán ningún periodo extraordinario en las dos semanas que restan para que se inicie la nueva legislatura. Expuso que no actúan de forma golpista, pero no debe haber precipitación en aprobar una ley que debe ser de plena participación.

Aclaró que MC no hará campaña alguna para que se revoque el mandato de López Obrador, quien debe concluirlo. A su juicio, no debe llevarse a cabo esa consulta, pero presentó una iniciativa en el tema, en la que propone que la pregunta a los ciudadanos sea: ¿Está usted de acuerdo en revocar el mandato al Presidente de la Republica para que sea destituido del cargo? , con las opciones de respuesta sí o no.

Por la noche, el grupo parlamentario del PAN emitió un comunicado en el que advirtió: los caprichos de Palacio Nacional van a esperar hasta el periodo ordinario de septiembre .

Por su parte, entrevistada en el Senado, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, señaló que es importante que se apruebe la ley reglamentaria a la brevedad y se pronunció porque en la misma no se vete el derecho del Ejecutivo federal a opinar sobre ese tema, como pretenden PRI y PAN.