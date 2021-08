L

iars es, más que una banda, el proyecto extravagante de post-rock de actitud punk, a veces hardcore, con algo de electrónica pacheco-industrial, proveniente de la cabeza y arte del australiano/estadunidense Angus Andrew, autor, cantante y multi-instrumentista, que no sólo gusta de moverse de ciudad (ha residido en Los Ángeles, Nueva York, Berlín, siempre en pos de su música), sino también de género en género, de un sonido a otro, de la misma forma en que cambia de integrantes cada nuevo ciclo musical. Con dos décadas de trabajo incansable, mucha creatividad y locura, a veces en solitario, a veces en dueto, en trío o cuarteto, pero siempre con un ánimo de misterio y densidad, Liars presenta su décimo disco, The Apple Drop (Mute Records, 2021).

Con una forma de cantar grave y abandonada que recuerda a Thurston Moore (Sonic Youth), de notas alargadas, a veces también gritadas, dependiendo del ánimo del disco, Andrew jamás ha hecho un disco igual a otro, aunque su movimiento pendular es claro e implica ubicarse entre la vulnerabilidad de espíritu y la agresión sonora; entre la melodía frágil y aparentemente suave en algunos álbumes, y los arreglos intrincados, el ataque de ruido y distorsión.

Entre sus momentos más altos destacan el dance-punk de They Threw Us All in a Trench and Stuck a Monument on Top (2001), el arrojo experimental y percusivo de Drum’s Not Dead (2006), el rock furioso y acuchillado del homónimo Liars (2007), el oscuro y claustrofóbico Sisterworld (2010), el emocionalmente confundido pero de electrónica suave y dream pop, WIXIW (2012), el deschavetado y lleno de sintetizadores Mess (2014), o el triste TFCF (2017), que grabó Andrew solo tras la muerte de su padre.

Para The Apple Drop, en el que da otro giro más e invita al baterista de avant-jazz Laurence Pike (que aporta mucho a la variedad rítmica) y al también multi-instrumentista Cameron Deyell, reúne muchas de sus cualidades previas, dejando los sintes y la electrónica para los arreglos (no como sonido central), así como la distorsión guitarril frenética, para en su lugar armar un conjunto de piezas de post-rock espeso de rítmica pausada, que recuerda la finura de su disco homónimo de 2007. Aquí las atmósferas, la repetición en círculos, las melodías lánguidas y las estructuras con toques de prog-metal, son el centro de la creación. Los timbres y texturas están sustentadas en guitarras eléctricas suaves, ejecutoras de tonadas circulares desoladas y armonías conflictuadas, en empatía con corales épicos y teclados ídem. El humor de otros tiempos es dejado de lado para dar paso a un halo de gravedad e intensidad, sobre todo en la primera mitad, para relajarse y expandirse en los últimos cuatro tracks, de pronto con guiños a Radiohead (banda de la que han sido abridores), y con pianos fantasmas de jazz; todo ello sin abandonar nunca un sentimiento de fragilidad y dolor, tanto en música como en letras, aunque ciertos destellos de ironía y ludismo se ven de lejos como parte de la misma flagelación.