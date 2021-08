M

edir no es lo mismo que explicar (o identificar causas) de lo que se mide. La medición es una actividad descriptiva que no valora ni explica. Sin embargo, es común no sólo en la vida cotidiana sino incluso entre gobernantes y académicos confundir ambas tareas. Lo que ha hecho el Coneval es medir, con base en datos generados por el Inegi, y con una metodología que ha aplicado por muchos años, y que es conocida previamente, la evolución de la pobreza entre 2018 y 2020, como lo ha hecho desde 2008 cada dos años. No ha explicado por qué aumentó la pobreza, como tampoco lo hizo entre 2008 y 2010. Corresponde a académicos, políticos, y quizás periodistas, pasar de la medición a la explicación. Entre 2018-2020 el factor causal central es tan obvio que hay consenso: la pandemia y el confinamiento obligado que siguió. Igualmente, entre 2008 y 2010 todos estábamos de acuerdo que el aumento en la pobreza registrado por el Coneval y el Evalúa DF, y por quien esto escribe y otros estudiosos de la pobreza, se explica por la gran crisis financiera de 2008 y la recesión mundial consecuente. Por otra parte, en la opinión pública prevalece una concepción del poder gubernamental como casi omnipotente. Si la economía y el empleo caen y la pobreza aumenta, es culpa del gobierno , piensa la mayoría. Los gobernantes saben esto y, por ello, tratan de manipular la información al respecto (lo que se ha vuelto más difícil con los órganos autónomos como el Inegi y el Coneval). Hay evidencias fuertes que durante el gobierno de Fox una parte de la supuesta disminución de la pobreza en el país resultó de la manipulación del diseño muestral de la Enigh (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) por el Inegi que todavía no era autónomo. La medición de la pobreza del Coneval que muestra un crecimiento de 7.3 por ciento de las personas que el Coneval califica en situación de pobreza a nivel nacional y de 8.3 por ciento en los que tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza (véase cuadro, renglones uno y 15), ha sido rechazada por la cúpula gubernamental, pero curiosamente cuando el Inegi unas semanas atrás anunció la caída en los ingresos totales de los hogares entre 2018 y 2020 de 5.8 por ciento y de 10.7 por ciento en los ingresos por trabajo, no hubo tal rechazo a pesar que la caída del ingreso (indicador central en la medición de la pobreza con casi cualquier método) ya anunciaba el aumento de la pobreza. Tampoco se puede argumentar que, por la pandemia, la pobreza no se puede medir en 2020 o que no es comparable con 2018. Sería como decir que las temperaturas en el planeta no se pueden medir o que no son comparables por el cambio climático o que la caída en las ganancias de una empresa no se puede medir en 2020 por la pandemia. Está muy claro que la palabra pobreza está cargada de implicaciones morales que no tiene la palabra ingresos. De ahí la diferente reacción.