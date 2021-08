No existen condiciones para que las negociaciones puedan dar el gran cambio y quitar al chavismo del palacio presidencial e inmediatamente restaurar la democracia , opinó Maryhen Jiménez, académica del Latin American Centre de la Universidad de Oxford en una nota de la revista Americas Quarterly.

La administración del presidente estadunidense, Joe Biden, que ha dicho que revisa las sanciones que heredó, no ha relajado las medidas a los sectores financiero y petrolero de Venezuela y ha mantenido el apoyo a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente legítimo en enero de 2019 y es reconocido por unos 50 países, pero ese apoyo ha ido perdiendo bríos.

El soporte de los militares y de China y Rusia ha sido fundamental para que Maduro conserve el poder.

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró ayer: Hemos sido claros en que el régimen de Maduro puede crear un camino hacia el alivio de las sanciones permitiendo a los venezolanos participar en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales libres y justas que deberían haberse celebrado hace tiempo .

Hacerlo “requiere que el régimen de Maduro participe en discusiones sinceras con la oposición –liderada, por supuesto, por el presidente interino Juan Guaidó– que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana”, añadió.

A lo que el canciller Jorge Arreaza repondió con un tuit en el que indicó que “la arrogancia de Washington es estructural, no importa quién esté en la Casa Blanca. Los asuntos internos de Venezuela son soberanos. No nos interesan sus opiniones. Las sanciones son sencillamente ilegales y criminales. No aceptamos chantajes de nadie. Mind your own business!”

De acuerdo con las fuentes consultadas, las conversaciones en México contarán también con la participación de delegados del gobierno ruso.

La comitiva opositora estará integrada por el ex alcalde y abogado Gerardo Blyde; el embajador designado por el Parlamento de 2015 ante Colombia Tomás Guanipa, quien será representante de Henrique Capriles; el embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el ex parlamentario Stalin González; entre otros.

Buscar soluciones a la crisis que vive nuestro país es una necesidad que está por encima de todo. El mejor camino es trabajar sobre todos los mecanismos constitucionales. Vamos a México a luchar por espacios de democracia, para que los venezolanos podamos elegir nuestro destino , expresó González.