Astudillo Flores recordó: “Soy el que ha recibido el gobierno en las condiciones más difíciles, en la ingobernabilidad total. En casi dos meses dejaré de ser gobernador, y eso no sólo me preocupa, sino también me ocupa. Me preocupa dejar el gobierno de Guerrero en el momento más difícil que históricamente hayamos tenido en materia de salud.

Recibí con ingobernabilidad y me voy a retirar, como seguramente se van a retirar 15 gobernadores, en medio de la pandemia , agregó.

El mandatario estuvo acompañado por la alcaldesa de Pilcaya, la panista Sandra Velázquez, a quien dijo: Presidenta, el que estés aquí es un acto que habla bien de ti. Valoro tu presencia porque tú más que nadie sabes lo que se vivió, y tú y yo hemos platicado de los riesgos y peligros que has corrido .