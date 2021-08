Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 13 de agosto de 2021, p. a11

La Liga de España aprobó un polémico acuerdo de 50 años con el fondo inversor CVC para recibir inyección de capital e impulsar el torneo, aunque el Barcelona, Real Madrid y el Athletic de Bilbao se mostraron en contra.

Hemos conseguido con CVC que los equipos que no quieran verse afectados puedan hacerlo. Creo que es clave contra la Superliga. Al Real Madrid y al Barcelona no les interesa una Liga fuerte y moderna. Estos clubes no son imprescindibles , dijo Tebas en videoconferencia.

El acuerdo fue aprobado con 38 votos en favor y cuatro en contra, entre ellos el Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y un cuarto que no fue revelado. La inyección de capital sería en un inicio de 2 mil 700 millones de dólares, pero tras la retirada de estos planteles la cifra se redujo a 2 mil 100 millones.

CVC recibirá 10 por ciento de los derechos audiovisuales de la Liga, la cual fue valuada en 24 mil 200 millones de euros (28 mil 700 millones de dólares).

Los equipos que rechazaron el acuerdo no recibirán los fondos señalados, pero mantendrán su independencia en decisiones y presupuesto.

El Real Madrid y el Barcelona señalaron previamente que presentarán acciones legales contra la Liga y el CVC en caso que el acuerdo fuera aprobado en la asamblea. Ambos consideraron que este contrato condiciona parte de sus ingresos por los derechos de televisión durante medio siglo.