El escándalo que supone este caso no radica sólo en la violación a gran escala a la privacidad de los ciudadanos, sino también a la evidencia de la erogación de enormes cantidades de dinero público no para combatir el crimen y la impunidad, sino para vulnerar a quienes ejercen el derecho a saber, informar y exigir justicia.

Ante violaciones como éstas, que ocurren al mismo tiempo que el crimen organizado continúa su despliegue y empoderamiento, ¿es pertinente mantener el debate seguridad versus privacidad como dos opuestos irreconciliables?

No podemos negar que la inteligencia la requiere todo Estado, lo que debemos subrayar es que esta actividad debe estar rigurosamente regulada y vigilada por instituciones públicas para tratar de garantizar que esté sujeta a un efectivo control democrático. En el caso que referimos, si bien el actual gobierno, ante las presiones mediáticas y de organizaciones de la sociedad civil, ha publicitado los contratos de los servicios de inteligencia, lo cierto es que también se ha avanzado poco en el esclarecimiento del caso y menos se ha abordado sobre cuáles tienen que ser los mecanismos para que las labores de inteligencia estén sometidas a controles democráticos, de forma que no sólo sea un acto legal, sino que se desarrolle bajo el escrutinio de la rendición de cuentas. La ley establece que un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de un ciudadano, pero debe existir un marco considerablemente más robusto no sólo para autorizar estas acciones, sino para regular la adquisición y uso de este tipo de tecnologías, procurando la debida rendición de cuentas y la transparencia.

Recientemente, la CIDH y ONU-DH emitieron un comunicado expresando su preocupación por los nuevos hallazgos del caso, y han pedido al gobierno mexicano una investigación efectiva e imparcial que salvaguarde los derechos de las víctimas. Asimismo, han exigido una mayor regulación en la materia, así como la emisión de una moratoria inmediata sobre la venta, transferencia y uso de la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos (CIDH, ONU-DH, 2021).

Es urgente, por tanto, legislar en favor de la libertad de expresión, la seguridad de periodistas y activistas, y legislar en favor de la privacidad, un derecho, por cierto, reconocido en pocas constituciones políticas a escala mundial. A su vez, se deben delimitar estas prácticas de manera clara en la ley, asumiéndose como un mecanismo excepcional, destinado a investigaciones de orden criminal y realizado bajo constante supervisión de controles judiciales, parlamentarios y autónomos.

Mientras no existan marcos legales robustos y controles democráticos frente a este tipo de facultades estatales, el uso de ellas será sumamente riesgoso para incurrir en el espionaje y particularmente ser utilizado para fines políticos del gobierno en turno. Un gobierno que espía a las víctimas y no a los victimarios es un gobierno que encubre y reproduce la impunidad. Es urgente contar con controles democráticos que garanticen el uso legal y legítimo de la labor inteligencia del Estado.