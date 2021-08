El acuerdo anunciado por el gobierno de Estados Unidos con la empresa Tridonex –subsidiaria de la estadunidense Cardone Industries– para resolver quejas laborales, es arbitrario y violatorio de los derechos de libertad y democracia sindical , toda vez que no se tomó en cuenta a los trabajadores, señaló la abogada Susana Prieto, representante legal de los empleados de la planta ubicada en Matamoros, Tamaulipas.

En entrevista, Susana Prieto, señaló que resolver la violación de los derechos de los obreros con una compensación económica no es lo que se estaba pidiendo , sino la democratización sindical. Que México reconociera la violación a estos derechos, nos sigue quedando a deber; se protege a los sindicatos blancos .

Recordó que se despidieron a mil trabajadores que la empresa boletinó y algunos no han podido conseguir empleo. Sin embargo, sólo se está resarciendo económicamente a 154 trabajadores despedidos con una cantidad irrisoria , y quieren cambiar la solicitud de reinstalación de otros 76 por el pago de indemnizaciones .