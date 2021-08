–Latinoamérica ha tenido grandes avances, pero hay sectores con rezagos: mujeres indígenas, con discapacidad, jóvenes y afrodescendientes reportan tasas elevadas de defunción y pasa en los países no desarrollados. En los desarrollados las mujeres no se mueren porque hace mucho tiempo sabemos qué hacer para evitarlo.

–Sí. El fondo (Unfpa) está abocado a construir una mejor sociedad con enfoque en la igualdad de género en sociedades donde prevalece la negación de derechos de la mujer. Desde 1994 vimos que la preocupación no debería ser la política de población, sino los derechos de las personas. Ahora, el plan estratégico contiene tres ceros: cero mortalidad materna, cero embarazos adolescentes y prácticas nocivas (matrimonio infantil, mutilación genital femenina) y cero necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos. Con los gobiernos estamos obligados a lograr esto. Son temas relevantes para Latinoamérica y el mundo porque sin equidad de género no hay desarrollo sostenible.

–¿Las limitaciones presupuestales afectan?

–Sin duda, hay que dedicar recursos para todos, pero una prioridad es algo que tiene dinero detrás.

–¿La prolongación de la pandemia retrasa el cumplimiento de los objetivos?

–Hay ese riesgo. Los servicios de género fueron los primeros que se suspendieron por la disminución de personal y el confinamiento que continúa. En mortalidad materna, el impacto es por las mujeres que han tenido Covid-19 y porque dejaron de darse las consultas prenatales. En muchos contextos no se considera un servicio indispensable.

–¿Cómo evalúa el Programa 2020-2024 del Fondo de Población con México?

–Coincidimos en el objetivo de lograr cero embarazos adolescentes. Es un asunto de derechos humanos, generación de equidad y desarrollo. El costo del problema es para la familia, la sociedad, el país, pero antes que nada para la persona. Las madres adolescentes truncan su proyecto de vida y están condenadas, en general, a mantenerse en condiciones de pobreza.

México es el único en Latinoamérica que busca llegar a cero embarazos adolescentes y tiene un enfoque integral que incluye el empoderamiento de las niñas, acceso a la educación sexual integral y la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva. Para el gobierno es una prioridad. Lo dice el Presidente, la Secretaría de Salud y hasta la cancillería. Cuando hay una voluntad de ese tipo se traduce en inversión económica y se emprenden acciones.

–¿En cuánto tiempo se verán los resultados?

–México no lo hacía mal, pero necesita una aceleración. En cuatro años debe haber avances y una tendencia clara, pero el plazo –y es realista– es 2030 con los ODS.

–¿La austeridad republicana que aplica el gobierno puede ser un obstáculo para el avance de los programas?

–No lo veo así. En Latinoamérica el problema no es la falta de recursos, sino que no se usan para lo que deberían. Por eso somos la región más desigual del planeta. No somos malos en generar riqueza, sino en generar equidad. Con el gobierno de México no hemos sentido eso, ni que haya una reducción que ponga en peligro la estrategia.

–¿Cuál es su visión para el futuro?

–Ha sido importante empoderar a las mujeres y sigue siendo un reto. Sobre los cuerpos de las mujeres deciden varios, se legisla sobre ellos a diferencia del cuerpo de los hombres y es una anomalía que la mitad del planeta esté sujeta a que otra gente decida. Se requiere un cambio profundo. En los empleos, es fácil que la mitad de los trabajadores sean mujeres, pero no tanto que se les pague igual.

En Latinoamérica hay cambios y México es prueba de ello por acciones que parecen simples, como que la mitad de los integrantes del gabinete son mujeres. Es una expresión de la conciencia de que las cosas tienen que ir cambiando.