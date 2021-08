A través de una carta que publicó en su cuenta de Twitter, dijo que durante este tiempo hay quienes cómodamente se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirigieran hacia ella. “Han callado. Lo hacen además a sabiendas de que no me prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente. No se han detenido ni un momento a pensar en el daño y dolor que le han causado a mi hija y mi familia. Son cobardes.

Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, quien mañana cumple dos años en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha, señaló que el país está en deuda con un sistema penal pro-persona. México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia. México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran. México está en deuda con una visión libertaria y progresista. En síntesis, México está en deuda con la justicia .

“Se dice que no quiero cooperar con la autoridad. Eso es falso. Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia.