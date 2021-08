César Arellano García

Jueves 12 de agosto de 2021, p. 8

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción por 4 mil 206 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso en 2019 al ex director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Manuel Carrera Panizzo, así como a una inhabilitación por 10 años en la administración pública, por daño al erario público mediante la compra en 2013 por tres veces más de su valor de mercado y por la capitalización, en 2016, de la planta Agronitrogenados.

En su momento, la Unidad de Responsabilidades en Pemex notificó al ex funcionario de la sanción que le impusieron por ocultar información que derivó en una inversión en la planta de 760 millones de dólares, con lo que infringió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no evitar las pérdidas para la empresa productiva del Estado.

En 2019, la SFP señaló que Carrera tuvo conocimiento de que al momento de la compra la maquinaria de Agronitrogenados tenía 30 años de haberse adquirido y había dejado de operar por más de 14, lo que disminuía su valor y vida útil.

Ayer, durante la sesión del pleno del TFJA, se aprobó el proyecto del magistrado Alfredo Salgado, quien argumentó que el ex funcionario no acreditó sus pretensiones de impugnar el fallo de la SFP, ya que sus argumentos resultaron improcedentes e infundados. Asimismo, refirió que Pemex le imputó a Carrera Panizzo un daño patrimonial porque no proporcionó información fidedigna respecto de la planta.