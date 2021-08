En el caso de Nochixtlán, señaló que a más de cinco años del fallido desalojo ordenado por el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, de un bloqueo encabezado por maestros en ese municipio –el cual dejó como saldo ocho personas fallecidas y más de un centenar de heridos–, no ha habido avance para acceder a la justicia.

Por la tarde, expuso que una comisión de la caravana fue atendida en la FGR, pero se rompió la negociación al no dar respuesta a sus demandas, entre ellas –dijo– que se cite a comparecer a los funcionarios involucrados en este caso, entre ellos el ex presidente Enrique Peña Nieto, y que se nombre a un grupo interdisciplinario para participar en la investigación. Indicó que con la CNDH también se logró entablar diálogo, pero no así con la Secretaría de Gobernación.