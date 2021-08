Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 12 de agosto de 2021, p. 5

A unos meses de que la mayoría de los gobernadores electos entren en funciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador les recomendó no ser tapaderas de sus antecesores, porque hacerlo les va a afectar .

Frente a los problemas financieros que presentan algunos gobiernos estatales en el cierre de sus gestiones, el mandatario refrendó el apoyo para pagar la nómina de sus trabajadores, aunque les recriminó: ¿por qué no administras bien? ¿Por qué no aplicas un plan de austeridad? ¿Por qué sigue el derroche? ¿Por qué solapaste que se endeudó el estado y no dijiste nada? Porque te ayudaron en la campaña y estableciste relación de complicidad , respondió él mismo.

En cambio, refirió que hay casos como Tlaxcala que llevan años sin contratar deuda por ley, al ser el único cuya legislación presenta este candado. También Querétaro, sin tener una norma similar, logró liquidar sus pasivos, lo que definió como digno de reconocimiento, pero lamentó que hay otros que actuaron mal, no supieron administrar bien los fondos .

Aunque legalmente no corresponde a la administración federal resolver los adeudos de las entidades e incluso les ha adelantado participaciones, el Presidente insistió en que los ayudará en esta problemática.

Además, tras reiterar el llamado a la población a denunciar acciones de corrupción, en especial en el Poder Judicial, sostuvo que el coraje de sus adversarios es que en su gobierno no se tolera esta práctica.