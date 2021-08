A partir de las pruebas contundentes que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para demostrar el enriquecimiento ilícito de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del legislador federal y ex delegado en Coyoacán, quien huyó a Chile desde el 26 de julio.

Asimismo, el fiscal desglosó las pruebas del enriquecimiento ilícito de Toledo, quien de 2012 a 2018, además de adquirir inmuebles cuyo costo excedía el valor declarado, recibió ingresos en sus cuentas bancarias que incrementaron su patrimonio en forma injustificada.

Los depósitos ascendieron a 20 millones 826 mil 611 pesos, según los estados de cuenta que proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero su remuneración neta ascendió a 9 millones 406 mil 624 pesos, lo cual no es congruente entre sí. Esto es, dijo, existe una diferencia de 11 millones 419 mil 897 pesos no declarados y de los que no pudo explicar su origen.

Chong Flores agregó que un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que en 2018, el ex delegado recibió 3.4 millones de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, que reportó cero ingresos, por lo que no tenía recursos para pagar ese monto al legislador.

En 2019, la UIF detectó que en 2018 realizó el mismo día dos transferencias electrónicas por 5.7 millones de pesos para el pago de dos departamentos, aun cuando en ese año sus ingresos fueron de 4 millones.