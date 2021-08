E

l pasado 21 de abril fue detenido en un hotel de la capitalina colonia Juárez el diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, al ser denunciado por un menor de edad de tocamientos y agresiones sexuales cometidas en dicho inmueble. El detenido fue llevado hasta la Fiscalía en Delitos Sexuales de la Ciudad de México, pero fue puesto en libertad al invocar el fuero legislativo.

Cuatro meses menos 10 días después, la Cámara de Diputados apenas le retiró el fuero al presunto agresor sexual, a quien se le han acumulado señalamientos en contra, no sólo por el caso de la colonia Juárez. En ese lapso, los mandos legislativos de San Lázaro dieron una vergonzosa muestra de lentitud e incluso pretensiones de encubrimiento.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, poblano como Huerta Corona, llegó a considerar que no era procedente buscar el desafuero de su paisano, con una argumentación no sólo deplorable sino complicitaria: no se buscaría el desafuero porque (Huerta) no lo hizo en su función como diputado, lo hizo en su vida personal (...) Yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo .

A pesar de esas declaraciones, Mier (dejado en el cargo de coordinador de los morenistas por Mario Delgado, cuando éste pasó a ser dirigente nacional del partido en el poder) se ha relecto y se le ha vuelto a designar en la antedicha coordinación. Huerta Corona, de no haber sido denunciado, se habría encaminado también a la relección, premiado por Morena.

Otro caso de escándalo ha sido el de Mauricio Toledo, quien fue jefe delegacional en Coyoacán, donde fue señalado por actos de corrupción y de abuso de poder. Miembro del perredismo en desgracia política y ética, fue arropado por el Partido del Trabajo en agosto del año pasado, en el contexto de la búsqueda de votos para impulsar a Gerardo Fernández Noroña en la aspiración de presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, contra la postulación, marca PRI-Mor, de Dulce María Sauri Riancho, quien finalmente quedó en el cargo en disputa.