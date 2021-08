E

l Fondo Monetario Internacional decidió apoyar a sus países miembros a sortear la crítica situación económica creada por la pandemia, mediante la emisión de 650 mil millones de dólares en derechos de giro . Aparentemente es una cifra fabulosa, y lo es, sin embargo, equivale a las fortunas de media docena de los hombres más ricos del mundo: Jeff Bezos, de Amazon; los hermanos Walton, dueños de Walmart; Mark Zuckerberg, de Facebook; Elon Musk, del automóvil eléctrico Tesla; Amancio Ortega, del grupo Zara, y creo que ya me pasé. Como miembro del grupo de 190 países que componen el fondo, a México le correspondieron 12 mil 500 millones de dólares, aproximadamente. ¿Cómo administrarlos? El presidente López Obrador planteó dos opciones: 1) incrementar las reservas internacionales del Banco de México y 2) abonarlos a la deuda. Descartó la segunda opción porque las reservas ya son muy cuantiosas. El subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, dijo en Twitter que “los ‘derechos especiales de giro’ (DEG) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda”. En efecto, las reservas de Banxico son muy altas, y si se incrementaran con los derechos de giro sobrepasarían la cifra de 200 mil millones de dólares, una marca histórica. Abonar la deuda pública, como dice el subgobernador de Banxico, no lo permite la ley. En mi opinión, habría que respetar lo que dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cuando anunció el programa: es un alivio para que los países mitiguen las heridas de la pandemia. Dicen los que saben que no hay impedimento para que los DEG puedan cambiarse por dólares y euros. Está pegando fuerte la tercera ola, falta mucho a México y al mundo para librar el problema. No habría mejor modo de invertirlos que en medicinas, vacunas (posiblemente se requiera una tercera dosis de refuerzo) y servicios médicos.

No entienden que no entienden