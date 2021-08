Felicita a autoridades por el desafuero de Mauricio Toledo

urante la administración de Mauricio Toledo en la delegación Coyoacán y después por su grupo político, representado por Valentín Maldonado y Manuel Negrete, imperó el saqueo del presupuesto delegacional, las extorsiones a que fueron sometidos los habitantes de la alcaldía, y sobre todo la violencia por la asociación que establecieron con la delincuencia organizada.

Como sujeto que sufrió la persecución política, felicito a la licenciada Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, por el excelente trabajo realizado al integrar el expediente que dio origen al desafuero de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito. Considero que se abrió la posibilidad de fincar responsabilidades a todos los de su grupo político, los que tanto daño hicieron a los habitantes de Coyoacán.

Marcos Fuentes Franco

El diario La Jornada alimenta mis saberes e ideas, señala

La Jornada me regala todos los días el placer de hacer uso del tacto, la vista y el olfato al tenerla en mis manos y, tras una lectura reflexiva, alimentar mis saberes e ideas.

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, dijo no he visto ningún niño al que se le haya destrozado el corazón por no acudir a clases ; siguiendo con la metáfora, le digo que no es el corazón lo que se les destroza sino el cerebro, afectando también al corazón .

El 11 de agosto de 2021, los cuatro estupendos artículos de la sección Opinión confirman mi convicción de que las palabras impresas en papel y su sentido compartido y valorado con el otro y/o muchas personas, ponen en marcha a la sociedad tal como se activan los estudiantes en las clases al asimilar la multiplicidad de conocimientos que les van a permitir construir un mundo de forma más humana e inteligente.

Gracias a R. Aída Hernández Castillo, Carlos Martínez García, José Steinsleger y Luis Linares Zapata por sus artículos.

Maestra Georgette Caamaño

Aclaración del Issste sobre negar atención a derechohabiente

En relación con la nota publicada en su prestigiado medio en la sección de El Correo Ilustrado, titulada: Le niegan atención en hospital del Issste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aclara:

El derechohabiente no acudió a sus citas programadas, por lo que su expediente perdió vigencia después de no ir por seis meses al Centro Médico Nacional (CMN) 20 de Noviembre, lo cual está estipulado en la normatividad de atención a los pacientes; se le solicitó acudir a su Clínica de Medicina Familiar (CMF) a obtener un nuevo pase de referencia.

Al acudir a su CMF llevó el carnet del hospital 20 de Noviembre y no de la clínica, por lo que no pudieron tramitarle su respectiva referencia.

Desde 2014 es paciente de oncología y se le ha dado la atención correspondiente como se detalla en el documento adjunto, sin embargo él no ha acudido de manera constante a sus consultas. Su pasada cita fue el 14 de febrero de 2020, donde mostró actitud agresiva al ser recibido; se le pidió programar nueva consulta en cuatro semanas, lo cual no hizo.

En clínicas y hospitales del Issste nunca se interrumpió el servicio de oncología durante la emergencia sanitaria.