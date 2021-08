Sputnik, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 12 de agosto de 2021, p. 27

Río de Janeiro., El ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva aseguró ayer que el presidente Jair Bolsonaro cuestiona el sistema electoral de Brasil para preparar una confusión en los comicios de octubre de 2022, como la que organizó con denuncias infundadas de fraude el ex gobernante Donald Trump en los comicios de Estados Unidos.

Cuando el presidente dice que no aceptará el resultado, que si es voto electrónico no confía, o que quiere sufragios en papel, lo que hace es preparar una confusión; y nosotros no vamos a aceptarlo , advirtió.

El ex mandatario se refirió a la severa derrota que la Cámara de Diputados infligió al mandatrio el martes, y elogió el rechazo a la propuesta de Bolsonaro que pedía que las urnas electrónicas, sistema vigente desde 1996, impriman un recibo de cada voto para 2022 con la finalidad de que éstos puedan contarse de forma manual.

En entrevista con la estación Radio Aparecida, el líder del Partido de los Trabajadores confió en que si durante los comicios hay actos violentos serán rechazados por la sociedad y recordó que él perdió las elecciones en tres ocasiones antes de ser electo presidente, siempre con apego a los resultados de las urnas.