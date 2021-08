Maduro, no obstante, mantuvo el control institucional y territorial, mientras Guaidó perdió el dominio del Legislativo, tras marginarse de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en las que arrasó el chavismo.

La oposición liderada por Guaidó pide condiciones electorales y un cronograma que incluya comicios presidenciales, además de la liberación de políticos presos, entre ellos el ex diputado Freddy Guevara, detenido poco antes de las conversaciones.

El encuentro mediado por Noruega se celebrará en México, después de un intento fallido en Barbados en 2019. Un año antes, hubo otro en República Dominicana dirigido por el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

La oposición no tiene nada en la mano para ofrecer, sino la relación con quien sí lo tiene, que es la comunidad internacional. La oposición puede pedir, solicitar, incorporar eso en las negociaciones, pero las decisiones son de los países, que han entendido que la estrategia del todo o nada implementada hasta ahora no ha resultado , destacó León.

En junio, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea se mostraron dispuestos a revisar las sanciones contra Maduro si ven avances significativos en una negociación integral que avance hacia elecciones creíbles, inclusivas y transparentes .

Hay manera de alcanzar acuerdos: académico

Este proceso sigue a una negociación interna al margen de Guaidó, que resultó en la liberación de algunos políticos presos y nuevas autoridades electorales, vistas con buenos ojos por Estados Unidos y la Unión Europea, y ocurre mientras el país se encamina a la elección de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre.

Están dadas las condiciones para que se llegue a un acuerdo si hay voluntad entre las partes , señaló Pedro Benítez, columnista y profesor universitario. Esto significa admitir que ninguno de los dos puede aplastar al otro .

La oposición muestra señales de querer participar en las regionales, aunque no ha anunciado si irá como bloque unitario. El dirigente opositor Henrique Capriles, quien aspiró dos veces a la presidencia, llamó ayer a participar en esos comicios, al afirmar que no podemos renunciar al uso de ese derecho , en una rueda de prensa en Caracas, con lo que dio un paso al frente que por ahora no han dado otros líderes como Guaidó.

Capriles, además, saludó el diálogo en México. Yo respaldo cualquier proceso que signifique acuerdo para los venezolanos, que signifique comida, que signifique recuperación económica y que signifique la normalidad de la Constitución. Todo lo que permita encontrar solución a los problemas yo estoy conforme, y eso es lo que se aspira buscar en México , comentó.

El profesor Pedro Benítez estimó que el nuevo encuentro puede centrarse en la reinstitucionalización del país de cara a estos comicios. Que le devuelva a la gente la confianza en el voto, que se reconozca el triunfo de quien gane una elección .

La permanencia de Maduro en el poder, sin embargo, no corre riesgo.

No es cierto que Maduro esté contra las cuerdas , sostuvo León. ¿Está afectado? Sí. ¿Tiene sanciones? Sí. ¿Le gustaría resolverlas? Sí. ¿Está a punto de salir del poder? No , aseguró.

En consecuencia, adelantar las elecciones presidenciales, previstas en tres años, está descartado de momento.

En Ginebra, expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas abogaron ayer por poner fin al castigo de civiles inocentes, al referirse a las sanciones unilaterales.

Esas medidas vulneran el derecho al desarrollo , declararon varios relatores de la ONU que solicitaron retirarlas. Aseguraron que países objeto de sanciones como Venezuela, Cuba, Siria e Irán se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales, entre ellos medicamentos, alimentos, electricidad, agua o combustible.