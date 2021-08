Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 12 de agosto de 2021, p. 22

El gremio gasero nacional, como se denominan los comisionistas que entregan el combustible a los hogares, no descartó un nuevo paro de actividades en caso de no ser escuchados ante su descontento por el tope de precios al gas licuado de petróleo (LP) impuesto por el gobierno federal. Argumentó que la ganancia no es suficiente para mantener a sus familias. Hicieron un llamado para restablecer el margen de ganancia que tenían hasta antes de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitiera los precios máximos del energético.