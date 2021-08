Erendira Palma Hernández

El delantero Alexis Vega reconoció el trabajo de Jaime Lozano al frente del plantel olímpico, al asegurar que supo explotar las habilidades de cada uno de los jugadores para conseguir el bronce en los Juegos de Tokio 2020.

Es un líder en toda la extensión de la palabra. No me hizo crecer sólo a mí, muchos jugadores sobresalieron con su ayuda. Creó una familia. Siempre me dejó jugar libre para ir a encarar. Ahora tomará sus decisiones y me toca desearle mucho éxito, es una gran persona y le irá bien , dijo Vega tras incorporarse al Guadalajara.

Durante las concentraciones previas a Tokio 2020, Vega se vio involucrado en la polémica al decir que prefería quedarse en Chivas a ser parte de un microciclo con el equipo olímpico. Sin embargo, sostuvo que nunca se negó a ir y se malinterpretaron sus declaraciones.