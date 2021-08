En definitiva, enfatizó, la gimnasia mexicana no se ha podido desarrollar por falta de estructura e infraestructura. No necesita más Alexas Moreno, sino más gimnastas mejores que Alexa Moreno. Requerimos un sistema que funcione, porque estamos como en el kínder, más entrenadores capacitados y gimnasios que estén para tener un nivel verdadero , sentenció.

Era la primera aparición de Alexa ante los medios, donde se le solicitó que hablara sobre el impacto que causó en el deporte mexicano, y la gimnasta de tímida expresión que disimula con peque-ñas carcajadas detrás del cubrebocas, contradijo que más bien yo quisiera que fuera de esa manera, no sabría decirlo, es más bien como abrir una pequeña puerta para los que vienen abajo; poner el nombre de México en esos escenarios tan grandes, que no seamos un país tan desconocido en esta disciplina , dijo, y felicitó a los otros deportistas mexicanos que quedaron cerca de ganar medallas.

No cambiaría nada. No deberíamos de pensar en qué hubiéramos hecho, porque no nos sirve; la verdad estoy muy satisfecha, fueron unas circunstancias atípicas. Hicimos todo lo que se pudo, creo que hice un excelente papel. Me sentí muy segura, con confianza y muy contenta. Esperaba un sexto lugar como mejor resultado , afirmó la atleta en conferencia de prensa a distancia y presencial, muy restringida, en una agencia automotriz de su patrocinador comercial, en Mexicali.

A la gimnasia mexicana no le hacen falta más Alexas Moreno, sino más gimnastas mejores que ella , sentenció la bajacaliforniana, quien consiguió para México el mejor lugar histórico olímpico, cuarto en la prueba de salto en Tokio 2020, una actuación de la cual se siente satisfecha porque fue más de lo que esperaba, por lo que no comparte la percepción de muchos de que pudo haberlo hecho mejor, o los jueces calificarla más alto.

Su entrenador incondicional, el español Alfredo Hueto, fue más contundente al ventilar las carencias que enfrenta la gimnasia, la falta de estructura, de respaldo y de voluntades, sin dejar de lado en este caso, las faltas y/o retrasos en los pagos para los integrantes del grupo multidisciplinario.

El técnico, cuyo contrato concluye en 20 días y quedará a la deriva, pidió extenderse para exponer sobre su experiencia en 12 años en la gimnasia mexicana, en cuyo desarrollo destacó y agradeció al estado de Baja California.

Lo que no es normal, es que en todo México no haya un gimnasio que tenga la capacidad para poder entrenar en el nivel que Alexa necesita , señaló, y recordó que hace dos años, en la preparación para el Campeonato Mundial –clasificatorio olímpico–, tuvimos que entrenar en unas barras deterioradas por los 12 o 14 años de uso, en las que Alexa casi se rompe el pie. Han pasado dos años y no hemos podido encontrar los aparatos adecuados. Esto es algo que las instituciones tendrían que resolver urgentemente , anotó.

También recordó que Alexa fue marginada del equipo de Juegos Panamericanos porque sufrió una caída en la viga de equilibrio en el selectivo, y no pudo presentarse al segundo control de salto, su fuerte, y sin ninguna consideración de los federativos, quedó fuera.

Enemigo en casa

A veces el enemigo está en casa, a veces no sabemos qué les molesta. México es una excepción increíble, porque tenemos más capacidad que otros países, pero no una estructura. No hay un entrenador en jefe, como en todos los países, un seleccionador nacional. No tenemos nada , lamentó.