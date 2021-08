T

odos somos a la vez el doctor Jekyll y míster Hyde. ¿Hacia cuál de ellos se inclina la balanza? Los personajes creados por Robert L. Stevenson habitaban en el mismo ser, crecían juntos en él la bondad y la bajeza, el trigo y la cizaña. Igual nosotros, no somos unidimensionales, tenemos varias facetas y con ellas nos acercamos a los libros. Ellos pueden potenciar o menguar características que anidan en cada uno de nosotros, ayudarnos a evidenciar quiénes somos y quiénes podríamos ser.

El valor de los libros no se debe a la información que nos dejan al leerlos, sino a su potencial para contribuir a descubrir nuestra grandeza y fragilidad humana. El acto solitario de la lectura, cuando marca sus improntas en nosotros, nos permite mirar la vida desde nuevos ángulos y posibilidades. Uno de tales ángulos, tal vez, sea internalizar el hábito de mirarnos con otros ojos, como lo hicieron el príncipe y el mendigo en la magistral novela de Mark Twain. Ambos aprendieron lo que conlleva estar en los zapatos del otro.

Leer no puede, no debe, ser un sustituto de la vida. Encerrarse en páginas y páginas para evadir sistemáticamente la realidad es practicar un aislacionismo que reduce nuestro potencial humano, porque nos forjamos mejor en contacto con los otros, ya sean parecidos o completamente distintos a nosotros. Bien lo dice Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano: Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera .

Por otra parte, la misma autora es precisa al compartirnos que el verdadero lugar del nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente: mis primeras patrias fueron los libros. Y, en menor grado, las escuelas . Lo anterior no debe ser absolutizado, porque, aunque es cierto que para algunos los libros jugaron el papel de un espejo en el que se miraron por primera vez como nunca lo habían hecho, igualmente es verdad que para otros y otras el reflejo de sí mismos fue una experiencia singular, tal vez una película, una conversación lúdica o dolorosa, una experiencia religiosa, o tantas otras posibilidades que pone ante nosotros el amplio abanico que es la vida.