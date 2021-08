E

l 5 de agosto pasado, las organizaciones de familiares de desaparecidos de Morelos finalizaron una jornada de 46 días supervisando el proceso de traslado e inhumación de los cuerpos de personas no identificadas, de los servicios médicos forenses (Semefo) a la fosa común en Cuautla. La decisión de regularizar la situación de los cuerpos no reconocidos que se amontonaban en los servicios forenses del estado y trasladarlos a gavetas individualizadas en una fosa común, se dio después de que la organización Regresando a Casa Morelos, en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, presentó en enero pasado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas una solicitud de llamamiento urgente al Estado mexicano para que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) informara la situación irregular de los cuerpos bajo custodia estatal, incluyendo los exhumados en las fosas irregulares de Jojutla y Tetelcingo hace cinco años (https://cutt.ly/zQOVoZE).

Las madres, esposas, hermanas de los desaparecidos de Morelos se han convertido en las principales defensoras de los derechos de las personas muertas que esperan ser identificadas para poder regresar con sus familias. Es por esto que tomaron en sus manos la tarea titánica de supervisar presencialmente la regularización y el traslado de los cuerpos que llevaban años esperando en los frigoríficos estatales de Cuautla, Cuernavaca y Jojutla. ¿En qué otro país del mundo las personas que están lidiando con el dolor y el trauma de una pérdida, deben pasar días viendo cadáveres, tomando notas, apuntando irregularidades, porque, si no lo hacen, si no supervisan que el estado cumpla con sus responsabilidades, es probable que estos seres humanos no identificados terminen siendo tratados como basura?

Los colectivos de familiares de desaparecidos han peleado por el derecho a supervisar a los servicios forenses, porque han constatado a lo largo de sus luchas las formas ilegítimas, indignantes y hasta ilegales en la que son tratados los cuerpos. Los casos de las fosas ilegales del estado en Jojutla y Tetelcingo, donde se encontraron cuerpos vestidos, torturados, maniatados, sin necropsias, son sólo un ejemplo de esto.