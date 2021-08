La experta del PNUD detalló que la seguridad social no contributiva contempla justamente los vacíos que deja la seguridad social contributiva al proteger a aquellas personas que no se encuentran en el esquema de la formalidad, por lo mismo constituye también un subsidio a la informalidad pues se accede a servicios sin hacer aportaciones a éstos.

El estudio indica que más de la mitad de la población del país trabaja en la informalidad y sin embargo no significa que esta población se encuentra en situación de pobreza. Asimismo, no es pobre más de 33 por ciento de la población que tiene acceso a programas de seguridad social no contributivas. “Si bien, la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad no están en situación pobreza. Lo que sí es de reconocer es que prácticamente todas las personas que están en situación de pobreza sí trabajan en la informalidad.

Marcela Meléndez, economista en jefe del Buró Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, sostuvo que nuestra región es la segunda más desigual del mundo, debido a factores como la concentración de poder, la violencia y los sistemas de protección social que no funcionan bien.