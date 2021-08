A unos minutos de ahí, en la alcaldía Benito Juárez, la señora María Ascensión Figueroa considera que la espera de una hora y media para hacer su trámite fue un tiempo razonable, pero se va sin haber resuelto del todo la inquietud que la trajo al módulo de registro esta mañana.

Venía yo a ver si me recibían los papeles de la persona que sería mi representante en caso de que yo no pueda (cobrar la pensión), pero no están haciendo ese trámite. Aprovechando que estaba aquí, les pregunté cómo iba mi registro, porque yo me inscribí en junio, pero me dicen que todavía no aparece , lamenta.

De acuerdo con los servidores de la nación que orientan a los solicitantes, la atención en todos los módulos es de 9 a 16 horas, de lunes a sábado, y los usuarios sólo pueden acudir el día en que les corresponde por la primera letra de su apellido paterno.

Los documentos que se requieren son copia de identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.