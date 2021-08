La parte mexicana refrendó el llamado a invertir en políticas públicas enfocadas a la generación de empleo en la zona norte de Centroamérica a corto plazo. Los estadunidenses se pronunciaron por ampliar la colaboración y trabajar con México para avanzar en la gestión del fenómeno migratorio desde una visión regional .

A su vez, Ebrard expuso, igualmente en la conferencia matutina, que la reactivación del DEAN busca que ambos países presenten cada año las prioridades en materia económica en la relación bilateral, analizar las cadenas de valor que pueden integrarse y plantear iniciativas de cara a las estimaciones de la evolución de las economías.

Se trata de que en Norteamérica se homologuen planes como, por ejemplo, en el sector automotriz, para que seamos los que tengamos el avance más significativo a nivel mundial, como hoy ya ha estado ocurriendo en este ramo.