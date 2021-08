Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no es suficiente el camino tomado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver su crisis, porque requiere, al igual que en el Instituto Nacional Electoral (INE), una renovación tajante , no sólo enroque de puestos.

Sostuvo que la máxima instancia electoral no está bien y sus magistrados actúan sin rectitud.

A mí me decepcionaron y tengo pruebas. Ya llevo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo; entonces, ya no les tengo confianza , dijo ante la prensa.

Después de la tempestad por el control en el TEPJF y el anuncio de un proceso para designar al titular de ese cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, señaló que la crisis en el Tribunal Electoral ha sido superada , pero López Obrador no comparte esa opinión.

El Ejecutivo reveló que su decepción se dio cuando entre consejeros y magistrados decidieron anular las candidaturas (de los aspirantes de Morena) a los gobiernos de Michoacán y Guerrero: actuaron bajo consigna, no como jueces, e incluso cayeron en contradicciones garrafales, pero no hay otra instancia. ¿Qué hubo ahí? Mano negra , aseveró.