Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de agosto de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al Congreso de la Unión no haber incluido la ley reglamentaria relativa a la revocación de mandato en el periodo extraordinario de sesiones.

Advirtió que con tal actitud deliberada , propia de antidemócratas, no se podría realizar la consulta –programada para el primer semestre de 2022–, aun cuando la posibilidad se encuentre en la Constitución. También hace falta la norma secundaria en materia de fuero.

Ayer me entero de que se reúnen los senadores de todos los partidos y convocan a un extraordinario para tratar el desafuero de unos, sí, funcionarios o políticos, pero no incluyen en el orden del día lo de la aprobación de la ley para llevar a cabo la revocación del mandato , comentó a la prensa.

Imagínense, añadió el mandatario, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general. O no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley reglamentaria, porque si no existe, aunque esté en la Constitución esa figura no se puede llevar a cabo, o esto es con malas intenciones, deliberado .

En ese contexto, les hizo un llamado respetuoso a que ya resuelvan . Consideró que los legisladores no quieren que se realice la consulta por miedo al pueblo, a la democracia.

“No son demócratas, o tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril del año próximo la gente pueda decidir si me quedo o me voy, si me mantienen la confianza o me la quitan. Entonces, ¿de qué se trata?