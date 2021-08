E

s de larga data la muy lucrativa práctica de ordeñar combustibles (gasolina, gas, diésel y conexos) en demérito de los consumidores; pero ahora quienes la ejercen y con ella se han enriquecido pretenden tomar de pretexto –no sólo para reivindicar sus andanzas sino para acelerar el paso– los dos más recientes anuncios de la autoridad: la creación de Gas Bienestar, una empresa del Estado de próxima aparición, y la fijación de precios máximos de ese combustible por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A lo largo de los años miles y miles de mi-llones de pesos han sido ordeñados de los bolsillos de los consumidores a la hora de que éstos se surten de cualquier combustible (obtienen li-tros de 700 mililitros o kilos de 700 gramos, en el mejor de los casos). Transcurre el tiempo y el asalto en despoblado goza de cabal salud y parece no tener para cuándo erradicarse.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace su chamba de verificar precios y contenidos, pero los ordeñadores suelen ir mucho más rápido –en velocidad y tecnología– que la autoridad, de tal suerte que los intentos de la primera suelen quedar muy lejos de las acciones de los segundos, y el fraude a los consumidores crece cada día. Días atrás los denominados comisionistas de la industria gasera del país (un oligopolio de cinco empresas dominantes) se negaron a distribuir el energético en la CDMX, Hidalgo y estado de México, como muestra de rechazo a la decisión de fijar precios máximos a este combustible. Quisieron mostrar músculo, pero se desinflaron horas después.

Sin embargo, ello no quiere decir que en un acto de contrición ahora los comisionistas venderán litros de a litro y kilos de a kilo. Al contrario: siempre encontrarán una forma de ordeñar al consumidor, algo en lo que, como dijo el presidente López Obrador en la mañanera de ayer, siempre ha habido queja, de que el gas no alcanzaba para muchos días; eso siempre se ha padecido, desgraciadamente; entonces, no es un asunto nuevo, no es que como se puso un precio máximo ahora se están cobrando a la mala, no llenando los cilindros. Sería perverso si lo hicieran