Subrayó que quería disculparse profundamente con cualquier mujer que pudiera haberse sentido ofendida por sus acciones.

He sido demasiado informal con la gente. Abrazo y beso a las mujeres y a los hombres. Lo he hecho toda mi vida. En mi mente, nunca crucé la línea con nadie , añadió.

“No me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea. Hay cambios generacionales y culturales que no he apreciado del todo. Y debí haberlo hecho. No hay excusas. Pensé que un abrazo y rodear con el brazo a una empleada mientras se hacía una foto era amistoso, pero a ella le pareció demasiado atrevido.

Besé a una mujer en la mejilla en una boda y pensé que estaba siendo amable, pero a ella le pareció demasiado agresivo , relató.

Letitia James no presentó cargos penales, pero los fiscales locales son libres de hacerlo.

Los fiscales locales de Manhattan, los condados de Nassau, de Albany y de Westchester dijeron, tras la publicación del informe, que investigan el asunto y han solicitado pruebas.

El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, comentó que Cuomo debería enfrentar cargos penales, tras celebrar la renuncia.

Después de que se publicó el informe, se desmoronó lo que le quedaba de apoyo político.El presidente Joe Biden, su amigo desde hace años, se pronunció por su dimisión. Otros demócratas destacados, entre ellos los dos senadores del estado, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, así como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también se sumaron a las peticiones de dimisión de la otrora estrella del partido.

El escándalo que se desarrolla en la época del movimiento #MeToo, pone fin así no sólo a una carrera, sino también a una dinastía, ya quesu padre, Mario Cuomo, fue gobernador en las décadas de los 80 y 90.

Es la segunda vez en 13 años que un gobernador de Nueva York dimite por un escándalo, después de que Eliot Spitzer renunció en 2008 por contratar servicios de prostitución.

