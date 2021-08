Adelantó que el nuevo proceso de vacunación se iniciará en breve y dijo confiar en que todos los mentores de Querétaro tengan su esquema completo para noviembre. Por lo pronto, los mil 939 docentes del estado que no obtuvieron la primera dosis la empezaron a recibir, pero de AstraZeneca.

Edna Soraya, secretaria del área de conflictos de la sección 49 del SNTE, dijo en Bahía de Banderas, Nayarit, que las autoridades estatales analizan aplicar otra dosis de CanSino. Agregó que se espera la instrucción para volver a las aulas a finales de agosto.

Regreso voluntario a las aulas en Tabasco

La Secretaría de Educación de Tabasco informó que las labores presenciales no serán obligatorias. La titular de la dependencia, Egla Cornelio, indicó además que el programa Aprende en Casa seguirá funcionando.

En tanto, las secretarías de Educación y de Salud de Nuevo León dieron a conocer que evalúan si se retornará a las escuelas para el próximo ciclo escolar.