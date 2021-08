Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de agosto de 2021, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que cumplirá los plazos prometidos para la creación de Gas Bienestar y de regularización de automóviles en la frontera.

Igualmente aseveró que la colocación de precios máximos a ese combustible no es la causa de las irregularidades en la venta a consumidores finales.

Ambos temas son preparados en la Secretaría de Economía y deberá haber una respuesta detallada en un mes para el caso de los automotores, tal como en la distribución de gas LP, a través de una empresa pública que dará servicio preferentemente a colonias populares, como vía para presionar a la baja el precio del combustible de uso doméstico y de pequeños comercios.

Dije tres meses (para el gas), ya ha transcurrido como mes y medio, creo que antes de tres meses ya van a estar distribuyéndose cilindros en la Ciudad de México, del Gas Bienestar , comentó a la prensa.

