Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de agosto de 2021, p. a12

No se puede culpar a los deportistas , dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de los resultados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al contrario, les expresó su reconocimiento, porque ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen respeto .

En la conferencia de prensa matutina se le preguntó acerca de las cuatro medallas de bronce obtenidas por México, frente a las 10 preseas que proyectaban las autoridades deportivas.

Los resultados tienen que ver con una serie de factores, no se puede culpar a los deportistas; repito, ellos se aplicaron. Y vamos a recibirlos bien, voy a reunirme con ellos, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno , indicó.