De otra parte, es imprescindible que Estado y sociedad comprendan en profundidad las interrelaciones existentes entre esos derechos, a fin de que el Estado provea lo necesario para su óptimo cumplimiento. Véase, como ejemplo, el estudio How the nexus of water/food/energy can be seen with the perspective of people well being, en el que se lee: El nexo agua-energía-alimentación ha surgido como un concepto útil para describir y abordar la naturaleza compleja e interrelacionada de nuestros sistemas globales de recursos, de los que dependemos para alcanzar diferentes objetivos sociales, económicos y medioambientales. La complejidad de las interrelaciones queda bien interpretada por la propia relación del nexo que vincula tres recursos interdependientes, escasos y preciosos, con el desarrollo humano. Producir alimentos requiere mucha agua; llevar el agua a los alimentos, así como trasladarlos y distribuirlos, requiere mucha energía y, al mismo tiempo, el agua y los alimentos son también fuentes de energía (hidroeléctrica y etanol a base de maíz) .

Los derechos a la salud, la educación, la Internet, la alimentación, la vivienda, la energía, los combustibles, el agua, el medio ambiente, deben ser interrelacionados, de la misma forma que deben serlo los recursos para producirlos y proveerlos. Los derechos a esos bienes los hace bienes públicos no mercantiles, y no pueden depender, por tanto, de los intereses y las ganancias de unos empresarios. La sociedad basada en derechos, organizada como un estado de bienestar, tiene como propósito que todos los humanos tengan una vida digna con acceso a los bienes necesarios para satisfacer unas necesidades que son dinámicas, que cambian en todo momento, especialmente cuando se incorporan nuevas tecnologías, precisamente las que hayan sido evaluadas con el objetivo de decidir si son benéficas para la salud mental y corporal de los humanos, y al propio tiempo cuidan el mundo natural.