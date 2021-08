Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 10 de agosto de 2021, p. 6

Por mayoría, el pleno de la Comisión Permanente acordó convocar a la Cámara de Diputados a realizar un segundo periodo extraordinario de sesiones, mañana miércoles, en donde se discutirán y votarán, únicamente, las declaratorias de procedencia para retirar la inmunidad a los diputados federales Benjamín Saúl Huerta, ex morenista acusado de violación de un menor, y Mauricio Toledo, del PT, quien tiene una averiguación por enriquecimiento ilícito.

La oposición, PAN –que se dividió–, PRI, PRD y MC, votó en contra de que en el periodo extraordinario de sesiones se discutiera el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sobre quien el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, solicitó su desafuero, pero el dictamen de la Sección Instructora –de la Cámara de Diputados– sostiene que no se le puede retirar el fuero porque ese funcionario no lo tiene .

También el bloque de contención votó en contra de que en el periodo extraordinario de sesiones se incluyera la discusión de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, iniciativa que presentó la bancada de Morena de San Lázaro en la Permanente el pasado 22 de julio.

Senadores y diputados de la oposición, entre ellos Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda, Noé Castañón y José Manuel Fócil, insistieron en que ni siquiera hay dictamen, no sabemos qué se va a votar y se requiere tiempo para una discusión amplia al respecto .

Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, manifestó: lo menos que puedo señalar es mi sorpresa ante la posibilidad de tratar otro asunto tan complejo como la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Es, por decirlo suavemente, una sorpresa .

Como no fue aprobado por la mayoría calificada, ese punto no se incluyó en la agenda del extraordinario y, con ello, el Senado quedó sin materia, por lo cual no fue convocado a realizar un nuevo periodo extraordinario, ya que el único tema que tendría que desahogar era la minuta que llegará de San Lázaro de la Ley Federal de Juicio Político.