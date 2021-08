Fabiola Martínez Reportera Y Rubén Villalpando Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 10 de agosto de 2021, p. 5

Al subrayar que en el país hay más libertades que nunca, en especial para medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque lo insulten y lo ataquen no habrá represión, pero tampoco gasto multimillonario para los medios de comunicación. Lo que diga mi dedito: no, no, no .

Para hacer más explícita su declaración en la conferencia de prensa matutina que ayer se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, recurrió de nueva cuenta a las melodías. Pidió a su equipo poner una canción interpretada por Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, titulada Déjame Vivir, la cual dedicó a los dueños de los medios.

Dijo que ya no es como antes, cuando el poder de los poderes era el Presidente. Ahora no, miren lo que está sucediendo en el Poder Judicial, en el poder electoral, en el Tribunal Electoral, en el Congreso. Entonces, hay más libertades que nunca; la prensa, los medios, no hay censura, no hay represión, hay cuestionamientos al gobierno, críticas al Presidente, insultos al Presidente como no se veía en décadas, desde la época del presidente Madero no se insultaba tanto a un presidente como ahora y no hay represalias para nadie, no se cancelan programas de radio, de televisión por instrucciones del Presidente. Hay libertades plenas .