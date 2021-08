Se tiene que tomar en cuenta de que en Estados Unidos, como en México, hay un repunte de contagios en Texas como en el país.

Aclaró que más casos no son sinónimos de hospitalizaciones o fallecimientos, por lo cual resaltó la importancia de la vacuna. Más de 90 por ciento de los que fallecen no están vacunados . Agregó que plantearía a Harris, en abono a la apertura fronteriza, que se puede demostrar que no se pone en riesgo a la población a partir de protocolos y del autocuidado. Que no estemos esperando que nos ordenen lo que hay que hacer, ya a estas alturas todos sabemos que tenemos que cuidarnos .

Argumentó que los repuntes se deben al relajamiento de los jóvenes, quienes ya están asumiendo una actitud muy responsable y eso ayuda mucho .

Cuando se refirió al tema de seguridad y ratificó que los suyos no son ni serán afanes autoritarios ni la guerra, López Obrador advirtió que no aceptará tratos de ningún tipo respecto a la introducción de armas a México, como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Al contrario, solicitar mayor control en la venta de armas porque se venden estos artefactos, incluso de alto poder, hasta en los supermercados de Estados Unidos y por Internet.