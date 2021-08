Quienes firmamos este documento hemos luchado por la restitución de la legalidad y la democracia al interior de nuestro sindicato, por lo que exigimos la convocatoria inmediata a una asamblea general, en la que los afiliados decidamos de manera colectiva el porcentaje de incremento salarial y los cambios al contrato colectivo de trabajo y no sea un pequeño grupo el que imponga sus criterios.

Aunque no acepten que la transformación de la vida pública en México llegó para quedarse, como lo han mostrado con el tráfico de medicinas y la práctica del huachicoleo de hidrocarburos, una vez más tendrán que ajustarse a la nueva realidad o atenerse a las consecuencias derivadas de violentar el estado de derecho.

n la fábula de la rana y el escorpión, éste pide ayuda a aquella para cruzar el río y llegar a su casa que está en la otra ribera; a la negativa de la rana por temor a ser picada, el escorpión insiste argumentando que el único interés es llegar con su familia, pero no sabe nadar, y la convence. Cuando iban a mitad de la corriente la rana sintió terrible piquete y al reclamar la traición la respuesta fue: perdóname, hermana rana, es lo único que sé hacer .

Emma Mesegguer Hernández, Beatriz Romero Cuevas, Carlos Omar García Morales, Nadia García Cruz, Norma Olivos Sánchez, Gabriela Martínez Rosas, Florina Piña Cancino y 22 firmas más

Solicita que Walmart le rembolse un cobro duplicado

Amigos de Profeco: el 20 de noviembre de 2020 realicé la compra de una televisión en la página de Internet de Walmart de México, por un monto de 14 mil 684 mil 92 pesos mexicanos. El número de pedido fue el 101175827569, la operación la hice con una tarjeta de crédito Citibanamex oro.

El problema es que me están duplicando el cobro de dicho aparato, con dos mensualidades de 611 mil 87 pesos, mes con mes, y ya antes me habían comentado que esto podía suceder, pues un día anterior, el 19 de noviembre de 2020, cancelé una compra del mismo producto, con el número de orden 101172503613 y cancelaciones cómo ésta suelen aparecer, sin que eso se refleje en el pago de mi tarjeta mes con mes.

Sin embargo el 3 de agosto de 2021, en una llamada me entero de que Walmart sigue cobrando la cantidad de 611.87 pesos mexicanos, duplicada todos los meses poniendo cómo fecha de compra el 20 de noviembre pasado, cuando sólo me entregaron una sola televisión, no dos.

Por lo anterior, pido que se aclare esta penosa situación, pues me quieren cobrar un producto que no recibí.

Tanto Citibanamex cómo Walmart me dicen que las aclaraciones sólo se hacen en un plazo de 90 días, que después no se puede hacer nada; sin embargo las pruebas son irrefutables.

Quiero conciliar esta situación, ya sea que me reintegren el dinero a mi tarjeta de crédito, se me otorgue un monedero electrónico o alguna otra forma para recuperar esos 14 mil 684 pesos o que Walmart permita que los utilice en su misma tienda.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes esperando una respuesta.Anexo las capturas de pantalla que considero son necesarias para levantar una queja.

Juan Carlos Terán Enríquez

Consulta del día 1º no fue un triunfo para ex presidentes, considera

Se está manejando que la consulta del 1º de agosto fue un fracaso o un triunfo de los ex presidentes, por la afluencia a las votaciones.

Finalmente sí afectó la campaña de desorientación, cristalizada por varios entes empeñados en que pocos mexicanos acudieran a las urnas. Definitivamente no fracasó la consulta, fue una cantidad casi nula la que se pronunció por no juzgarlos. ¿Cuál triunfo?

Fernando Quiroz Nácar