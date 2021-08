Pedro Cortez dijo desconocer la fecha de la toma de protesta ante el Congreso del estado, pues hasta no estoy preparado con mis papeles. A lo mejor ellos (los diputados) me van a decir cuándo. Realmente no les puedo decir, ellos saben .

El dirigente tsotsil confío en que prevalezcan el diálogo y el entendimiento para llegar a la solución del conflicto. Pido a Dios que nos ayude al pueblo y a mí, porque realmente estamos en manos de Dios , dijo en entrevista con reporteros.

La gente ya supo quiénes son los del concejo municipal; no les estoy echando mentiras ni estoy negando, porque cuando me hablaron fue sorpresa; no tenía pensado ser el presidente del concejo, agregó.

Desde el 26 de julio las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios de la cabecera tienen el control del poblado, incluida la alcaldía. Ese día quemaron casas, saquearon tiendas y retuvieron a una veintena de pobladores presuntamente ligados al grupo contrario de los Herrera, de cuyo paradero no se ha informado.

En las dos mesas de diálogo que se realizaron la semana pasada con la asistencia de funcionarios federales, estatales y la llamada Comisión de los 20, participó como mediadora una comisión nombrada por la diócesis de San Cristóbal, encabezada por el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez.