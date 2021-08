De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 10 de agosto de 2021, p. 24

La Universidad Veracruzana (UV) inició este lunes, de forma virtual, las actividades del ciclo escolar 2021-2022. En medio de la contingencia sanitaria que tiene a 131 municipios veracruzanos en color rojo del semáforo epidemiológico, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, dio la bienvenida a los 17 mil nuevos alumnos de la institución.

La Secretaría de Educación de Veracruz se prepara para que las clases presenciales de prescolar a bachillerato comiencen el 30 de agosto, mientras la UV determinó no regresar a las aulas hasta que el estado esté en el color verde del semáforo epidemiológico durante cuatro semanas seguidas.

En tanto, el subsecretario de Educación Básica para la zona norte de Quintana Roo, Carlos Gorocica, afirmó que el regreso a clases en la entidad se realizará el 30 de agosto y la prioridad de las autoridades será crear condiciones que permitan atender a los alumnos de manera segura.