No hay condiciones para el regreso a clases

Destacó que el pico de la tercera ola se vivirá entre agosto y septiembre y, si bien los mueve la desesperación por reactivar su economía de manera sostenible y duradera, les preocupa más no contagiarse y enfrentar las secuelas de la enfermedad del Covid-19 que los puede llevar a la discapacidad o muerte.

Para Rivera, no hay condiciones para el regreso a las aulas este 30 de agosto, dado que las 230 mil escuelas del país no están en condiciones de recibir al alumnado; los padres no pueden solventar los gastos por el regreso a clases (4 mil pesos aproximados por alumno), ya que muchos han perdido empleos e ingreso.