No es un pretexto , asegura, fue muy difícil llegar a Tokio. Tuve muchas complicaciones con la pandemia; después de Panamericanos se cerró todo, no tuve competencias. Aun así estoy contento porque cumplí con mi participación e hice mi mejor esfuerzo .

Trabajamos mucho en casa, pero no es lo mismo imaginar un disparo, en seco, sin tirar de verdad , admite; pasaba horas practicando posiciones, simulando los cuarenta tiros de competencia y los veinte de ensayo, pero no se puede hacer el trabajo de precisión, de corregir resultados cuando no estás disparando en realidad. No hay distancia ni dianas, no hay diez disparos seguidos para ver si lo estás haciendo bien. Todo es imaginario, sólo tratando de simular un disparo .